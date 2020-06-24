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"Это фейк". Валерий Газзаев опроверг новость о желании сменить Виктора Гончаренко во главе ЦСКА

Российский тренер, депутат Государственной Думы РФ Валерий Газзаев опроверг информацию о том, что может вновь возглавить ЦСКА в случае отставки белоруса Виктора Гончаренко.




Валерий Газзаев готов сменить Виктора Гончаренко у руля ЦСКА — при условии серьезного усиления состава

"С удивлением и недоумением прочитал в СМИ информацию о себе применительно к ЦСКА. Это фейк-новость, откровенная дезинформация. Данная тема даже не поднималась, я ни с кем и никогда ее не обсуждал. Да, действительно, я от всей души переживаю за армейский клуб, где прошла очень важная и успешная часть моей тренерской карьеры. Вместе с ЦСКА мы становились обладателями Кубка УЕФА и чемпионами России. Естественно, его результаты не оставляют меня равнодушным. Да и в принципе вся моя жизнь была связана со спортом, который остаётся важной частью моих профессиональных интересов.

Однако ни о каких переговорах и тем более выдвижении условий речи идти не может. Уже несколько лет я полностью погружен в важную государственную работу и сосредоточен на ней. Являюсь членом фракции "Справедливая Россия" и возглавляю Комитет по делам национальностей Государственной Думы РФ, где всецело занят повесткой укрепления межнационального согласия в нашей многонациональной стране.

В СМИ регулярно рождается информация о моих возможных назначениях в тот или иной футбольный клуб. Понятно, что на появление таких новостей влияют достигнутые в спортивной карьере результаты. Но моя жизнь сегодня неразрывно связана с задачами парламентской работы", цитирует Газзаева "СЭ".

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2008 годы. Последним клубом в его карьере была "Алания", которую он покинул в 2013-м.
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