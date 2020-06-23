На официальном сайте Международного союза велосипедистов (UCI) появилась информация о дисквалификации белорусского спортсмена Константина Сивцова на 4 года за нарушение антидопинговых правил.









Ранее проба Сивцова выявила в организме велогонщика наличие запрещенного гормона эритропоэтина.





Сивцов является победителем молодежного чемпионата мира 2004 года по велоспорту на шоссе в групповой гонке и бронзовым призером чемпионата мира в командной гонке на время.





Кроме того, в 2009 году спортсмен выиграл индивидуальный этап и командную гонку на многодневной велогонке "Джиро д'Италия", напоминает сайт "Матч ТВ".



