Белорусский велогонщик Константин Сивцов попался на употребление эритропоэтина
Титулованный белорусский гонщик Константин Сивцов дисквалифицирован на 4 года
На официальном сайте Международного союза велосипедистов (UCI) появилась информация о дисквалификации белорусского спортсмена Константина Сивцова на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
Ранее проба Сивцова выявила в организме велогонщика наличие запрещенного гормона эритропоэтина.
Сивцов является победителем молодежного чемпионата мира 2004 года по велоспорту на шоссе в групповой гонке и бронзовым призером чемпионата мира в командной гонке на время.
Кроме того, в 2009 году спортсмен выиграл индивидуальный этап и командную гонку на многодневной велогонке "Джиро д'Италия", напоминает сайт "Матч ТВ".
21:16 23/06/2020
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