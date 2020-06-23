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Белорусский велогонщик Константин Сивцов попался на употребление эритропоэтина

Титулованный белорусский гонщик Константин Сивцов дисквалифицирован на 4 года

На официальном сайте Международного союза велосипедистов (UCI) появилась информация о дисквалификации белорусского спортсмена Константина Сивцова на 4 года за нарушение антидопинговых правил.


Ранее проба Сивцова выявила в организме велогонщика наличие запрещенного гормона эритропоэтина.

Сивцов является победителем молодежного чемпионата мира 2004 года по велоспорту на шоссе в групповой гонке и бронзовым призером чемпионата мира в командной гонке на время.

Кроме того, в 2009 году спортсмен выиграл индивидуальный этап и командную гонку на многодневной велогонке "Джиро д'Италия", напоминает сайт "Матч ТВ".

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