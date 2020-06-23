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Кризис миновал: ФК «Городея» получил спонсорскую помощь, рассчитался по долгам

Сегодня «Городейский сахарный комбинат» перевел средства на счет футбольного клуба «Городея», сообщила fcgorodeya.by.


Это позволило клубу рассчитаться по задолженностям позарплате за март и апрель.


Напомним, ситуация в ФК «Городее» некоторое время была едва ли не критической — клуб мог исчезнуть с футбольной карты Беларуси. Но вмешался председатель Минского облисполкома Александр Турчин, который согласовал с правительством страны вопрос финансовой поддержки «Городеи», а также «Слуцка».

— Хочу сказать большое спасибо болельщикам, родителям воспитанников ДЮСШ по футболу — всем, кто помог привлечь внимание к нашей непростой ситуации, — сказал директор ФК «Городея» Александр Марченко. – Выражаю признательность за понимание и активное деловое участие в решении нашего вопроса Совету Министров Республики Беларусь, Совету Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину, председателю Несвижского районного исполнительного комитета Александру Ломскому, генеральному директору ОАО «Городейский сахарный комбинат» Игорю Макару, председателю АБФФ Владимиру Базанову и всем, кто поставил на чашу весов свою гирьку  в пользу нашего футбольного клуба, в пользу укрепления и развития профессионального, детского и массового футбола в Несвижском регионе. Ведь ФК «Городея» создавался в первую очередь как социальный проект для нашего региона. Уверен, что при сегодняшней поддержке со стороны всех уровней власти он приносит немалую пользу в воспитании, физическом и духовном становлении молодого поколения нашей Родины.
mlyn.by
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