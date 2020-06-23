



«Джордж Оруэлл писал: «Во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм»!





За те годы, что играл и жил в Европе, проникся одним... уважай себя и окружающих тебя... уважай свое мнение и позицию других! Не важно, какая у него или у тебя должность и положение.





Мы все Личности! Желаю, чтобы каждый имел свое мнение и свободу его высказать! Я за прозрачные и честные выборы!» – написал Хомутовский.



