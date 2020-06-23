



– Раз вы говорите о противостоянии, то наблюдается какой-то паритет в силах?





– Естественно. У меня родители жены – вот они в деревне, они «за». Мне что с ними сейчас, драться? Я не знаю, как из этой ситуации выйти, то есть это такой очень тонкий вопрос – сколько людей «за» и сколько людей «против». Это не значит, что мы должны идти стенка на стенку и проливать кровь. А как из этого выйти, я не знаю. И никто, наверное, не скажет вам.





И журналисты тоже. На вас лежит такая ответственность большая, чтобы доносить правду, но чтобы бы вы не стали катализатором к взрыву. И где вот эта грань – я не знаю, – сказал Долидович.