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Бывшая гимнастка-"художница" Алеся Ефремова: то, что сейчас происходит в Беларуси — беспредел полный. Только с Северной Кореей можно сравнить

Бывшая представительница сборной Беларуси по художественной гимнастике Алеся Ефремова выразила солидарность с задержанным в Минске кандидатом в кандидаты в президенты Беларуси Виктором Бабарико.


"Я болею за свою страну и хотелось бы внести какой-то свой вклад в ее будущее. Я видела все, что происходит в Минске. Вплотную слежу за происходящим. Рада, что люди проявляют активность и высказывают свою позицию!

Почему предвыборная кампания не проходит честно? Где все кандидаты в кандидаты? То, что в стране сейчас происходит — это беспредел полный. Только с Северной Кореей можно сравнить по демократии и свободе. Все в руках одного человека.

Застой в стране, для людей нет возможности нормально зарабатывать, богатых у нас в стране нет. Умные, талантливые разъезжаются", — пояснила корреспонденту pressball.by свою позицию бывшая гимнастка-"художница".
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