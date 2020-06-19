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Самый успешный тренер – о том, что происходит в стране: Если бы у Лукашенко была совесть, он отказался бы от выборов

Бывший главный тренер сборной Беларуси по спортивной гимнастике Виктор Дойлидов высказал свое мнение о предвыборной ситуации в нашей стране.

Самый успешный тренер – о том, что происходит в стране: Если бы у Лукашенко была совесть, он отказался бы от выборов
Виктор Дойлидов в разговоре с Tribuna.com поделился мнением о предвыборной ситуации в нашей стране.

– Виктор Викторович, следите за ситуацией вокруг выборов в Беларуси?

– Я решил, за кого буду голосовать.

– Если не секрет, это кто-то из претендентов в кандидаты или действующий президент?

– Нет, это человек из претендентов. Я могу назвать фамилию, что тут такого. Я буду голосовать за Виктора Бабарико. Мне очень нравится. Мне кажется, он умный и очень порядочный человек. Я много про него читаю, много смотрю. Мне он нравится. За него подписался.

– Что можете сказать по поводу происходящего вокруг Бабарико? История с банком, обыск у него дома, задержание...

– Что тут смотреть? Что тут следить? Вы что, не знаете, что Александр Григорьевич всеми силами будет держаться за власть? До последнего. Я чувствую, что он идет на все, чтобы удержаться за власть. На все идет.

– А какие тезисы или посылы Бабарико вам нравятся?

– Никого не обзывает, никого не оскорбляет. Он даже плохого слова никому не сказал. А тут начинается: «ветродуи». Что это за ветродуи? Майданутые. Ну как так можно? Это же он [Лукашенко] на своих людей так говорит. Это же твои жители страны Республики Беларусь! Многие тебя выбирали, а сейчас ты их так оскорбляешь.

Вот это положение с коронавирусом мне вообще не нравится. Коронавируса нет. Хотя я знаю, что он есть. У меня много знакомых врачей, с которыми я общаюсь. И коронавируса очень много у нас в стране. А этот доктор самый главный наш поставил им «коронапсихоз». Коронавируса нет. Ну как это так? А люди умирают. Я знаю, что умирает много людей.

Нельзя 26 лет обманывать людей. И мое мнение такое, что Александр Григорьевич Лукашенко до сих пор живет в 70-х годах прошлого века, а действует методами 90-х.

Уже давно мир ушел вперед. Сейчас уже все новое. Сейчас другая молодежь, у нее другие мысли. У нее совсем другие желания, другие потребности, – сказал Дойлидов.

Виктор Дойлидов – заслуженный тренер по спортивной гимнастике. Около 20 лет возглавлял сборную Беларуси, и при нем она добивалась приличных результатов – выигрывала и чемпионат мира, и чемпионат Европы. Также Дойлидов был личным тренером выдающегося белорусского гимнаста Ивана Иванкова.
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