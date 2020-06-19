







- На что направлен этот сбор?





- Хотели проверить физическое состояние хоккеистов, провести медосмотр, что и сделали. Вопросы есть. Должна быть ответственность у каждого хоккеиста. Она и была. Когда Константин Кольцов играл в НХЛ, он сам приезжал и ходил в диспансер. То же самое делал и Руслан Салей. Он сам все время тестировался, отдельно врачи смотрели. Постоянно следил за собой на протяжении всей карьеры. Это необходимо.





Время прошло, и сейчас сделали для таких целей отличный центр (РНПЦ — прим.). Я был удивлен, что так далеко шагнула наша медицина. Да, там новые врачи, где-то им еще нужно подучиться, но ничего страшного. По крайне мере мы будем видеть, в каком состоянии все наши сборные — такое решение приняла федерация, все будут тестироваться. Так было и раньше. Многие хоккеисты вспоминают, как ходили еще в диспансер за Министерством спорта, там проходили осмотры.





- Срок сбора — всего неделя...





- Нет, у нас две недели стояли в плане. На второй хотели подтянуть ОФП. Но есть определенные вопросы, которые я пока не могу озвучить, что-то с медициной связано. Через день-два будет информация. Второй недели сбора, скорее всего, не будет. Со здоровьем хоккеистов возникают вопросы. Выявились на данном этапе, — цитирует Захарова hockey.by



