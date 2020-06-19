



- Хочешь пример? Если, конечно, посчитаешь нужным это напечатать.





- Никогда не вырезаю слова собеседника, если он хочет что-то сказать.





- Тогда объясни мне, как можно запрещать молодым общаться с ветеранами? А им прямо запрещалось со мной общаться.





- Ого, и такое было?!





- И не только. Начни я рассказывать все — дня на три засидимся. Или вот еще: как можно легионерам говорить, что на них гонят белорусские ветераны, а нам — что на нас гонят “леги”? Как добиться единства команды, на недостаток которого при этом жалуешься на пресс-конференции? Не знаю, может, такое столкновение игроков одной команды лбами это и правда какой-то тонкий психологический прием. Но я его не понимаю. И результатов не вижу.





- Столкнуть лбами получилось?





- Не очень. С нашими иностранцами все равно нормально общались. И на льду, и за его пределами могли куда-нибудь вместе выбраться, не ограничивая коммуникацию только тренировками и играми. Лучше всего сошелся с Паре. Как-то сразу нашли общий язык. Но и с другими тоже.







