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Андрей Костицын о методах Вудкрофта: молодым прямо запрещалось со мной общаться

Лучший хоккеист Беларуси по итогам сезона-2019/20 Андрей Костицын в откровенном интервью корреспонденту "Прессбола" Вячеславу Федоренкову подверг критике работу главного тренера минского "Динамо" Крэйга Вудкрофта.


- Хочешь пример? Если, конечно, посчитаешь нужным это напечатать.

- Никогда не вырезаю слова собеседника, если он хочет что-то сказать.

- Тогда объясни мне, как можно запрещать молодым общаться с ветеранами? А им прямо запрещалось со мной общаться.

- Ого, и такое было?!

- И не только. Начни я рассказывать все — дня на три засидимся. Или вот еще: как можно легионерам говорить, что на них гонят белорусские ветераны, а нам — что на нас гонят “леги”? Как добиться единства команды, на недостаток которого при этом жалуешься на пресс-конференции? Не знаю, может, такое столкновение игроков одной команды лбами это и правда какой-то тонкий психологический прием. Но я его не понимаю. И результатов не вижу.

- Столкнуть лбами получилось?

- Не очень. С нашими иностранцами все равно нормально общались. И на льду, и за его пределами могли куда-нибудь вместе выбраться, не ограничивая коммуникацию только тренировками и играми. Лучше всего сошелся с Паре. Как-то сразу нашли общий язык. Но и с другими тоже.
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