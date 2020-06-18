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К журналисту «Белсата» в Минске пришли силовики в штатском

К спортивному обозревателю «Белсата» Александру Путило пришли силовики, они осматривают квартиру.


Об этом сообщил его сын Степан Светлов, популярный блогер «NEXTA».

По его словам, отца сегодня вызвали в милицию в Жодино, чтобы «взять объяснения». Это может быть связано с постом Путило в фейсбуке, где тот выразил возмущение, так как его не пропустили на матч «Торпедо» – «Динамо Брест».

Из Жодино Путило увезли в Минск для «осмотра» его квартиры.

Нам удалось связаться с Путило по домашнему телефону. Он сказал Это сейчас «люди в штатском проводят проверку по дому». Какая это структура – он не уточняет. По словам журналиста, ему запрещают разговаривать.

На 22:00 из подъезда никто не выходил.
Belsat.eu
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