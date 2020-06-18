"С учетом пандемии коронавируса сроки строительства Национального стадиона немного смещены", - заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.





Предполагается, что процесс начнется, как только в Беларусь прибудет делегация из Китая.





"К этому у нас уже практически все готово на законодательном уровне, нормативные документы заготовлены, проведены все исследовательские мероприятия. В течение двух-трех лет мы надеемся, что стадион на 33 тысячи мест будет готов", - заверил Ковальчук.









Министр напомнил, что данный стадион должен стать самым большим в белорусской столице.





По первоначальному плану строительство стадиона должно было начаться в середине 2019 года. Завершить его предполагалось к 2023 году. Располагаться данный объект будет на пересечении ул. Ванеева и Партизанского проспекта.