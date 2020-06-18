Туром ранее не состоялся матч «Днепр» (Рогачев) — «Шахтер» (Петриков) также из-за подозрения на коронавирус.





На сегодня в Беларуси официально подтверждены 56657 случаев заражения коронавирусом, 331 человек умер. Выздоровели и выписаны 34023 пациента.