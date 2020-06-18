Спартак Миронович о выборах: «У нас там есть один свой человек – и все. За него буду голосовать»
Заслуженный тренер Беларуси Спартак Миронович в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о ситуации перед выборами в нашей стране.
– Спартак Петрович, следите ли за предвыборной кампанией?
– Конечно. У каждого телевизор есть.
– Как оцениваете ситуацию?
– Это основное событие для нашего народа в этот период. Это если отбросить ситуацию с коронавирусом, то это значимое событие и мероприятие.
– Может, вы за кого-то подписывались из претендентов в кандидаты в президенты?
– Нет-нет. Ни за кого. У нас там есть один свой человек – и все. За него буду голосовать. Кого имею ввиду? Секрет, конечно :)
– Наверное, имеете ввиду действующего президента.
– Думаю, да.
– Может, вам кто-то понравился из кандидатов? Или не следите за их деятельностью?
– Особо не слежу за этим вопросом. Они достойные люди, но хотелось бы, чтобы было по-настоящему.
– На выборы вы всегда ходите?
– Конечно. А как же? Это и неудобно не пойти. Каждый человек должен себя чувствовать членом Республики.
– Видели ли большие очереди за подписями в Минске и в других городах Беларуси за претендентов в кандидаты?
– Честно говоря, даже не в курсе. Не занимался этим вопросом, потому что мне неинтересны все остальные. Будут выборы, будем голосовать.
– А есть ли шансы у соперников Александра Лукашенко?
– Думаю, что навряд ли. Мало шансов.
– Как считаете, а что хорошего для спорта сделал действующий президент?
– Все! Но если тренеры будут немножко заинтересованы, то и спорт поднимется. Но он все делает. Он сам как спортсмен. Тренер каждой команды хотел бы иметь такого игрока, как Александр Григорьевич. Он как свет нашей команды.
– Есть видеотрансляции из разных городов и много простых люди говорят, что не согласны с политикой нынешней власти. Говорят, что 26 лет на посту – это много для президентства, что пора уходить. Что бы вы ответили этим людям?
– В этом случае нужно давать оценку. А я до этого не дорос. Если бы я хотя был министром спорта, то я бы мог говорить. Думаю, что пока все нормально.
– А что лично вы ждете от дня выборов 9 августа?
– Самое интересное – выборы. Сходим, проголосуем. о-то пошумит немножко. А без этого нельзя.
– А ваши друзья и близкие тоже придерживаются мнения, что лучше оставить так, как есть, и проголосовать за это?
– Я так давно на карантине и давно ни с кем за столом не сидел, за рюмкой ничего не обсуждал :). Пока не было повода обсудить.
Трусит тренер. Боится лишнее слово сказать :)
15:31 18/06/2020
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