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Спартак Миронович о выборах: «У нас там есть один свой человек – и все. За него буду голосовать»

Заслуженный тренер Беларуси Спартак Миронович в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о ситуации перед выборами в нашей стране.


– Спартак Петрович, следите ли за предвыборной кампанией?

– Конечно. У каждого телевизор есть.

– Как оцениваете ситуацию?

– Это основное событие для нашего народа в этот период. Это если отбросить ситуацию с коронавирусом, то это значимое событие и мероприятие.

– Может, вы за кого-то подписывались из претендентов в кандидаты в президенты?

– Нет-нет. Ни за кого. У нас там есть один свой человек – и все. За него буду голосовать. Кого имею ввиду? Секрет, конечно :)

– Наверное, имеете ввиду действующего президента.

– Думаю, да.

– Может, вам кто-то понравился из кандидатов? Или не следите за их деятельностью?

– Особо не слежу за этим вопросом. Они достойные люди, но хотелось бы, чтобы было по-настоящему.

– На выборы вы всегда ходите?

– Конечно. А как же? Это и неудобно не пойти. Каждый человек должен себя чувствовать членом Республики.

– Видели ли большие очереди за подписями в Минске и в других городах Беларуси за претендентов в кандидаты?

– Честно говоря, даже не в курсе. Не занимался этим вопросом, потому что мне неинтересны все остальные. Будут выборы, будем голосовать.

 – А есть ли шансы у соперников Александра Лукашенко?

– Думаю, что навряд ли. Мало шансов.

 – Как считаете, а что хорошего для спорта сделал действующий президент?

– Все! Но если тренеры будут немножко заинтересованы, то и спорт поднимется. Но он все делает. Он сам как спортсмен. Тренер каждой команды хотел бы иметь такого игрока, как Александр Григорьевич. Он как свет нашей команды.

 – Есть видеотрансляции из разных городов и много простых люди говорят, что не согласны с политикой нынешней власти. Говорят, что 26 лет на посту – это много для президентства, что пора уходить. Что бы вы ответили этим людям?

–  В этом случае нужно давать оценку. А я до этого не дорос. Если бы я хотя был министром спорта, то я бы мог говорить. Думаю, что пока все нормально.

– А что лично вы ждете от дня выборов 9 августа?

– Самое интересное – выборы. Сходим, проголосуем. о-то пошумит немножко. А без этого нельзя.

– А ваши друзья и близкие тоже придерживаются мнения, что лучше оставить так, как есть, и проголосовать за это?

– Я так давно на карантине и давно ни с кем за столом не сидел, за рюмкой ничего не обсуждал :). Пока не было повода обсудить.

Трусит тренер. Боится лишнее слово сказать :)
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