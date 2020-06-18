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Президент Федерации гандбола Украины: «Надеемся, что друзья-белорусы не откажут нам, и мы сыграем у них со сборной России»

Президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник прокомментировал жеребьевку отбора на Евро-2022, по итогам которой команда Украины попала в одну группу с россиянами.


«У нас сегодня прошла жеребьевка к чемпионату Европы, который пройдет в Словаки и Венгрии. У нас третья подгруппа в которую вошли Фарерские острова, Чехия, Россия и Украина.

Задача у нас одна – выход из подгруппы. Сегодня всех беспокоит тот факт, где мы будем играть со сборной России. Надеемся, что наши друзья-белорусы не откажут нам, и мы сыграем у них со сборной России», – сказал Мельник.
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