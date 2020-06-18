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Месси продлит контракт с "Барселоной"

Аргентинский форвард Лионель Месси продлит контракт с каталонской "Барселоной" до 2023 года, пишет Mundo Deportivo.



Нынешнее соглашение 32-летнего форварда с "сине-гранатовыми" рассчитано до конца лета 2021 года. Условия нового контракта, по информации источника, будут аналогичными тем, что прописаны в действующем. В том числе сохранится пункт, действующий до 10 июня, по которому футболист может покинуть команду по завершении каждого сезона.

Напомним, Месси выступает за каталонцев с 2003 года. Вместе с "Барсой" аргентинец выиграл десять чемпионских титулов и шесть Кубков Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча".
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