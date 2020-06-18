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Министр Сергей Ковальчук — о Национальном стадионе: из-за пандемии сроки смещены, в течение 2-3 лет он будет готов

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" рассказал о строительстве Национального стадиона.


- С учетом пандемии коронавируса сроки у нас смещены. Как только мы сможем принять китайскую делегацию в Беларуси, процесс начнется. К этому у нас уже практически все готово. На законодательном уровне, нормативные документы заготовлены, проведены все иследовательские мероприятия... Будет строиться стадион. В течение двух-трех лет мы надеемся, что стадион на 33 тысячи мест будет готов. Самый большое стадион в городе Минск.

Федерация футбола заработала средства во время пандемии. У нас матчи чемпионата проводились, в других странах останавливались. Пусть небольшие, но заработали. Все они будут вложены в строительство полей для детского футбола. Инфраструктура не просто возрождается, инфраструктура отстраивается по-новому. Практически во всех районных центрах будут сделаны такие площадки, заявил Ковальчук.
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