Своим мнением он поделился с Прессболом





- Коронавирусом переболели и вы. Сколько в общей сложности лечились?





- Тридцать семь дней. Но я не лечился, не принимал никаких препаратов, перенес вирус в легкой форме. С потерей обоняния, с чувством сдавленности в грудной клетке...





Какое-то время были расстройство внимания и легкие галлюцинации при боковом зрении. Могло показаться, что ползет насекомое. Температура не поднималась. Поэтому ничем и не лечился.





Я еще месяца полтора не мог тренироваться. Были проблемы с легкими. То есть даже в такой форме вирус зацепил меня неплохо. Представляю, что у тех, у кого были средняя и тяжелая.





Но сейчас чувствую себя прекрасно. Все в порядке, восстановился. Снова начал тренироваться. Думаю, вся Испания неплохо себя чувствует. У нас уже все закончилось. Куча людей в барах, ресторанах, на пляжах, спортивных площадках...









- Когда все закончится в Беларуси?





- Вообще-то все может перейти на другой, более серьезный уровень. Общаюсь с друзьями, которые работают в Беларуси. И прогнозы крайне неутешительные. Клиники забиты. Никого не хочу обвинять. Но, на мой взгляд, цифры заболеваемости и смертности не соответствуют показателям в официальной статистике.





Брест и область пылают. В Минске, других регионах тоже не попасть в больницы. Плюс люди переключились на иную доминанту, вы же понимаете. Они забывают о формальных правилах гигиены и безопасности, общаются без масок. Это способствует передаче вируса. А ведь главное — как раз предотвратить ее.





К тому же иммунитет в принципе еще не изучен. Мы не можем сказать, как долго он будет — год, три или два месяца. В странах, которые серьезно отнеслись к эпидемиологической обстановке, уже, по сути, все закончилось. А те, кто больше всего кричали "нет", пострадали и будут страдать. В Швеции этого не произошло из-за соблюдения социальной дистанции.





Надо подумать еще и о том, что кругом живут здравомыслящие люди. Они же прекрасно видят, что происходит. И как они потом будут взаимодействовать с нашей страной в случае отмены карантина?