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Семен Шестиловский: если ты три месяца домой семье ни копейки не приносишь — хорошего в этом мало

Защитник "Городеи" Семен Шестиловский рассказал о финансовом положении клуба.


- Не хочу утверждать, что финансовые проблемы напрямую влияют на результат команды в первом круге. Это точно не основная причина наших неудач, мы ведь не только за деньги играем. Сами виноваты, что во многих играх не добрали свои очки. Да, разговоры в коллективе о финансах идут постоянно, от этого никуда не деться, если ты три месяца домой семье ни копейки не приносишь — хорошего в этом мало. Но надо признать, что микроклимат в команде неплохой, нет футболистов, кто прямо сильно "прибитые" ходят. Тренерский штаб старается поддерживать, находить правильные слова, чтобы взбодрить, завести команду, но с каждым разом сделать это становится сложнее. Да и мы сами себя уже настроили, что сейчас вряд ли получим какие-то деньги. Нужно закончить первый круг с теми проблемами, что имеем, а там останется слово за руководством.

Как команда отнеслась к неожиданному уходу капитана Дмитрия Лебедева и форварда Артема Архипова? Что тут сказать… Это футбол, в каждой команде приходят и уходят футболисты, соглашусь, что это были наши лидеры, они вели команду за собой, без них нам стало тяжело, но так сложилась ситуация, здесь уже ничего не изменишь, обоим желаю успехов в своих новых командах. Трудно прогнозировать дальнейшею судьбу "Городеи" в этом сезоне. Этот вопрос будет решать или уже решает руководство клуба. Всю информацию по нынешней ситуации недавно комментировал директор клуба, поверьте, нового сказать ничего не могу, — цитирует Шестиловского sportarena.by.
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