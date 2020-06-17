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Беларусь сыграет c Грузией в полуфинале плей-офф Лиги наций 8 октября

Сегодня в Ньоне состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, в ходе которого было принято ряд решений относительно европейского футбольного сезона 2019/2020 и 2020/2021.


В сентябре текущего года национальная сборная Беларуси, как и планировалось, стартует в Лиге наций УЕФА сезона 2020/2021, а в октябре и ноября к матчам недавно введенного турнира добавятся поединки плей-офф чемпионата Европы УЕФА.

Таким образом «белакрылыя» сыграют на выезде с Грузией 8-го октября 2020 года, в то время как финальный поединок плей-офф ЕВРО состоится 12-го ноября 2020 года.

Матчи лиги наций УЕФА сезона 2020/21 будут проводиться в следующие дни: 3/4/5 и 6/7/8 сентября; 10/11 и 13/14 октября; 14/15 и 17/18 ноября 2020 года. Товарищеские матчи пройдут 7/8 октября и 11/12 ноября.

Точные даты проведения матчей, время начала матчей и места проведения будут опубликованы на uefa.com позднее. С решениями УЕФА по календарю европейских клубных турниров, а также других соревнований можно ознакомиться на официальном сайте организации.

Источник — официальный сайт АБФФ
Источник: tribuna.com
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