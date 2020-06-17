– Как человек поигравший в Беларуси, понимаете, как страна живет с позицией Лукашенко по коронавирусу? Мол, вы же не видите, что он летает, вот и я не вижу его.





– Он просто понимает: если ввести карантин, то встанут шахты в Солигорске. А на этом почти вся страна держится. Страна, к слову, не богатая. Если еще люди на 1-2 месяца останутся без работы, то вообще неизвестно, чем все кончится. Что еще ему остается говорить, кроме того, что коронавируса нет?





– Вы однажды сказали, что хотели бы играть в Европе, если речь не про Беларусь. Вам потом припоминали?





– Да, на крупнейшем белорусском сайте. У них там свой «Чемпионат.ком». Припомнили все, и мои высказывания и взаимоотношения с болельщиками… А я ведь сказал с юмором. Никогда ничего не имел против Беларуси, – сказал Дьяков.