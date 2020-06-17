











Во время тренировки группа Терпстры объезжала небольшую стаю гусей на дороге. В результате, голландец вылетел в кювет — ударился о большой камень и получил переломы ребер и ключицы, коллапс легкого и сотрясение мозга.





Жена велосипедиста в общении с журналистами заявила, что жизни Терпстры ничего не угрожает, но ему придется пробыть в больнице несколько дней.







