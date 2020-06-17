Четырехкратный чемпион мира по велоспорту получил тяжелые травмы, неудачно объехав стаю гусей
Четырехкратный чемпион мира велосипедист Ники Терпстра получил серьезные травмы во время тренировки, — сообщает "VeloNews".
Во время тренировки группа Терпстры объезжала небольшую стаю гусей на дороге. В результате, голландец вылетел в кювет — ударился о большой камень и получил переломы ребер и ключицы, коллапс легкого и сотрясение мозга.
Жена велосипедиста в общении с журналистами заявила, что жизни Терпстры ничего не угрожает, но ему придется пробыть в больнице несколько дней.
11:37 17/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение