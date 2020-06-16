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У минского "Динамо" нет бюджета для КХЛ?

Журналист Алексей Шевченко прокомментировал информацию о поступлении в КХЛ финансовых документов от минского "Динамо" и остальных клубов для заявки на следующий сезон.


- Я всегда с нетерпением жду этих новостей из КХЛ и каждый раз не понимаю, для чего же в лиге собирают заявки, какие-то документы, если мы знаем, что у клубов серьезные проблемы.

"Все 23 участника предоставили заявки", — сообщает Алексей Морозов.

Правда, он потом оговаривается и добавляет, что после их изучения совету директоров дадут заключение и уже этот орган может решить, кого пускать, а кого нет. Но мы-то точно знаем, что никакого бюджета нет у минского "Динамо", на нулевой стадии формирование клуба в Риге, а в "Витязе" задержка зарплаты превышает уже три месяца. Но все равно они несут какие-то документы, а их принимают, — написал Шевченко в обзоре дня на сайте "Спорт-экспресса".
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