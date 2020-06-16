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Стали известны соперники белорусских гандболистов в квалификации чемпионата мира

Стали известны соперники мужской сборной Беларуси по гандболу в квалификации чемпионата мира 2022 года.


16 июня в Вене прошла жеребьёвка. Вместе с дружиной Юрия Шевцова в шестую группу попали сборные Норвегии, Латвии и Италии. Фавориты — норвежцы. "Серьёзный, хороший, интересный соперник", — говорит о них Шевцов в комментарии "Прессболу".

Финальная часть чемпионата мира по гандболу пройдёт в Словакии и Венгрии. В ней примут участие 24 сборные — 20 команд, которые займут в группах первое и второе места, 4 лучших команды среди тех, кто будет третьим.
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