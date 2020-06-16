Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключает еще одного переноса Игр

Как передает ТАСС, об этом заявил в интервью изданию "Никкан спортс" член оргкомитета Игр Харуюки Такахаси.





"Мы стремимся к тому, чтобы провести Игры летом 2021 года. Нам крайне необходимо избежать отмены Олимпиады", - сказал он. По словам Такахаси, в противном случае это нанесет огромный ущерб экономике Японии и мира. Он также отметил, что если соревнования из-за пандемии так и не удастся провести в июле-августе 2021 года, то "необходимо будет проработать вопрос еще одной отсрочки".





Ранее глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори заявлял, что если к лету 2021 года не получится справиться с пандемией коронавируса, то Игры придется отменить.









Олимпиада в столице Японии должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.