+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Сергей Архипов: «Последний раз деньги давали в апреле. Руководители никаких дат не называют. Говорят: подождите. Мы ждем»

Российский нападающий «Городеи» Сергей Архипов рассказал о финансовом положении в команде, сообщает «Прессбол».


– Мы на каждый матч выходим и бьемся. И не думаем на поле о том, какие у нас проблемы с финансами.

- Однако они поют романсы... Какая в связи с этим атмосфера в «Городее»?

– Просто стараемся наслаждаться футболом. Конечно, неприятно, что нам не платят три месяца. Но, полагаю, все будет хорошо.

- Тяжело в период безденежья?

– Приходится как-то выкручиваться. Я же не местный, квартиру снимаю. Надеюсь, через две игры все решится: будут ли платить, что станет с командой... Последний раз деньги давали в апреле, но с некоторыми ребятами и за февраль рассчитались не до конца. С тех пор, как говорил тренер, — ноль рублей ноль копеек.

- Что обещают руководители?

– Никаких дат не называют. Говорят: подождите. Мы ждем... – сказал Архипов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЧТО ТВОРЯТ "ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ДЕТИ" В БЕЛАРУСИ?
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru