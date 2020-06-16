Сергей Архипов: «Последний раз деньги давали в апреле. Руководители никаких дат не называют. Говорят: подождите. Мы ждем»
Российский нападающий «Городеи» Сергей Архипов рассказал о финансовом положении в команде, сообщает «Прессбол».
– Мы на каждый матч выходим и бьемся. И не думаем на поле о том, какие у нас проблемы с финансами.
- Однако они поют романсы... Какая в связи с этим атмосфера в «Городее»?
– Просто стараемся наслаждаться футболом. Конечно, неприятно, что нам не платят три месяца. Но, полагаю, все будет хорошо.
- Тяжело в период безденежья?
– Приходится как-то выкручиваться. Я же не местный, квартиру снимаю. Надеюсь, через две игры все решится: будут ли платить, что станет с командой... Последний раз деньги давали в апреле, но с некоторыми ребятами и за февраль рассчитались не до конца. С тех пор, как говорил тренер, — ноль рублей ноль копеек.
- Что обещают руководители?
– Никаких дат не называют. Говорят: подождите. Мы ждем... – сказал Архипов.
15:24 16/06/2020
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