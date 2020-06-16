



– Мы на каждый матч выходим и бьемся. И не думаем на поле о том, какие у нас проблемы с финансами.





- Однако они поют романсы... Какая в связи с этим атмосфера в «Городее»?





– Просто стараемся наслаждаться футболом. Конечно, неприятно, что нам не платят три месяца. Но, полагаю, все будет хорошо.





- Тяжело в период безденежья?





– Приходится как-то выкручиваться. Я же не местный, квартиру снимаю. Надеюсь, через две игры все решится: будут ли платить, что станет с командой... Последний раз деньги давали в апреле, но с некоторыми ребятами и за февраль рассчитались не до конца. С тех пор, как говорил тренер, — ноль рублей ноль копеек.





- Что обещают руководители?





– Никаких дат не называют. Говорят: подождите. Мы ждем... – сказал Архипов.