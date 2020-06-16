







16-летняя Дуади упала со 150-метровой высоты со скалы в Альпах, в коммуне Кроль на юго-востоке Франции, и разбилась насмерть.





Дуади — действующая чемпионка мира среди юниоров по скалолазанию в дисциплине на трудность. На взрослом чемпионате мира в боулдеринге Дуади показала шестой результат. В ноябре девушке исполнилось бы 17 лет.







