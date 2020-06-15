Oops! После матча БАТЭ-Шахтер машину с судьями остановили неизвестные

«По дороге из Борисова автомобиль судейской бригады и инспектора матча был остановлен транспортным средством после неоднократного намеренного создания аварийных ситуаций. Совершив обгон, указанное транспортное средство резко остановилось и заблокировало движение автомобиля судейской бригады и инспектора матча.





Затем неизвестные лица потребовали судейскую бригаду и инспектора матча выйти из своего автомобиля и стали оскорблять и угрожать, высказывая недовольство судейством завершившегося матча с участием футбольных клубов БАТЭ Борисов и «Шахтер» Солигорск, после чего скрылись.





В связи с этим АБФФ заявляет, что подобные действия категорически неприемлемы. В целях защиты официальных лиц Ассоциация предпримет все необходимые действия в рамках законодательства Беларуси.





Все имеющиеся материалы по вышеуказанному инциденту, в том числе данные видеорегистратора, зафиксировавшего инцидент, и регистрационный номер транспортного средства злоумышленников будут переданы в компетентные органы», – сообщает пресс-служба федерации.





Напомним, матч обслуживала судейская бригада во главе с Виталием Севостьяником.