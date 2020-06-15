Надежда Остапчук: Белорусам удалось преодолеть страх

"Я очень рада, что наше политическое болото, которое полностью застоялось и лишь изредка «пузырилось», наконец начало просыпаться. Люди поняли, что они тоже имеют права и должны защищать их. Я в жизни не могла вообразить, что белорусы будут стоять в длинных очередях, чтобы подписаться за кандидата.





Это так удивительно, вдохновляет верить в лучшее. Честно говоря, я тоже хотела подписаться на прошлых выходных, но не выдержала такой очереди на Комаровке, мне просто надоело стоять. Пришлось повторно выбраться в будний день.





Нервозность, неуверенность – все очевидно. Поэтому жестокие задержания, уголовные дела, обыски квартир и офисов – только из-за этого. Но должна сказать, что, даже по сравнению с предыдущими кампаниями, белорусам удалось преодолеть страх. Возможно, увидели впереди перспективу.





В конце концов, если у вас есть цель, вы идете к ней, несмотря на препятствия. Как бы высокопарно не звучало, даже жертвуя собой. В любом случае, тот факт, что есть изменения и они заметны, это очень хорошо и дает некоторую надежду.





Когда на Тихановского устроили охоту, я пошла на его канал и посмотрела видео. Нужно же знать, за что преследуют человека? Да ни за что! Собирает, как люди говорят о бездействии властей, о бесхозяйственности на местах. Как обычно, что нового он открыл? Абсолютно ничего, за что можно было бы преследовать.





По крайней мере, не тот случай, чтобы подгонять под криминал. Нет, загнали в тюрьму. Из-за этого дела создали еще большую популярность для всего проекта «Страна для жизни». Какой-то абсурд.





Сначала будем ждать, кто будет зарегистрирован. Потому что придумает Ермошина оправдание, оставив только спарринг-партнеров. Тогда какой смысл в таких выборах?





Но если есть настоящие конкуренты, нужно идти. Если ничего не делать, ничего не изменится. Нужно попробовать. Единственное, как обычно, много мошенничества, особенно во время досрочного голосования. Стабильно рисуют 30-35%.





Люди должны понимать: если ты не хочешь потерять голос, не ходи досрочно. И работа кандидатов заключается в том, чтобы убедить их прийти в день выборов. Фальсифицировать эти голоса гораздо сложнее.





Кто в первую очередь поддерживает действующего президента? Чиновники на высоких зарплатах. Конечно, они «топят» за того, кто их финансирует. Как преодолеть себя и сказать что-то против? Нужно иметь сильный характер. В спорте таких единицы.





Если раньше были те, кто не боялся говорить правду лицом к лицу, то постепенно смелость выбили. Видимо, есть идейные, готовые умереть за Лукашенко. Но когда разговариваешь, большинству людей не нравится ситуация.





А потом читаешь интервью – и диву даешься. Ведь если идея сформирована, она должна быть везде одинаковой, не гнуться от порывов ветра"– заявила Остапчук.









Надежда Остапчук также прокомментировала высказывания некоторых спортсменов о белорусском языке.



«Я надеюсь, что когда-нибудь они поймут свою ошибку и им будет стыдно за то, что они сказали.

Я могу говорить по-белорусски, хотя мозг в силу разных обстоятельств работает по-русски. Практики нет, потому что наш язык был целенаправленно вырезан, уничтожен.

Как это началось в середине 1990-х годов, так практически ничего и не осталось. В школе я говорила и думала по-белорусски. И если б оставили баланс хотя бы 50 на 50, то не было бы проблем перейти от одного языка к другому. А так получилась русификация под видом «билингвизма».

На самом деле, единственное, что у Беларуси есть самобытного – это язык. Что еще у нас есть, благодаря чему мы можем называть себя белорусами?

Чем больше языков ты знаешь, тем лучше. Просто зачем говорить, что белорусский язык «плохой», «мертвый», «ненужный». Не нравится? Но это язык нашей земли. Это то же самое, что сказать, что не нравится Беларусь, Родина.

Конечно, людям нужно победить в своих головах «совок», который так глубоко укоренился. Это сложно, потому что, по сути, учили быть рабами. Без свободы мысли, свободы слова многие привыкли: им говорили, за кого голосовать – ура, партийная политика, побежали. Больше самоуважения.

Слушаешь телевизор, читаешь в интернете, газеты – анализируешь, сравниваешь. Разрушай стереотипы, верь себе, а не пропагандистам», – сказала Остапчук.



