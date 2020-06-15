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"Челси" планирует продать шесть игроков

"Челси" готовится к чистке. Клуб намерен продать шесть игроков, в секстет входят Темуе Бакайоко, Миши Батшуайи, Виктор Мозес, Даниел Дринкуотер, Давиде Дзаппакоста и Эмерсон.


Лондонский клуб хочет приобрести Тимо Вернера ("Лейпциг"), Кая Хаверца ("Байер") и Бена Чилвелла ("Лестер"). Эти сделки могут привести к тому, что летние расходы клуба возрастут до 250 миллионов фунтов стерлингов. Лондонцы намерены компенсировать часть средств, передает sport-express.ru со ссылкой на The Sun.
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