







- Как Зайцев сказал, так оно и есть. У нас с ним доверительные отношения. Он хороший и порядочный человек. Что обещает, то и делает.





Отметим, пресс-служба брестского "Динамо" заявила, что в клубе нет задержек зарплат, и что информация "Прессбола" о проблемах с этим вопросом не соответствует действительности.



