В новом выпуске на канале «ЧестнОК» видно, как после игры на «Борисов-Арене» в судейскую бригаду Севостьяника с трибун летели предметы (отметка 7:53).





Напомним, наибольшие споры вызвал второй гол «горняков», когда полузащитник гостей Юлиус Сзоке пошел в стык с голкипером борисовчан Антоном Чичканом. Судья не зафиксировал фол и засчитал взятие ворот.







