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После матча на «Борисов-Арене» в судейскую бригаду Севостьяника с трибун летели предметы

В матче 13-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ дома сыграл вничью с «Шахтером» (2:2).

В новом выпуске на канале «ЧестнОК» видно, как после игры на «Борисов-Арене» в судейскую бригаду Севостьяника с трибун летели предметы (отметка 7:53).

Напомним, наибольшие споры вызвал второй гол «горняков», когда полузащитник гостей Юлиус Сзоке пошел в стык с голкипером борисовчан Антоном Чичканом. Судья не зафиксировал фол и засчитал взятие ворот.
Tribuna
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