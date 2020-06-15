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Андрей Капский: ощущение, что некоторым не нравится сила, которую проявляет БАТЭ. Вы сами видели весь беспредел

Глава БАТЭ Андрей Капский после ничьей борисовчан с "Шахтером" (2:2) прокомментировал спорное взятие ворот, после которого солигорцы сравняли счет в матче.




- Такое ощущение, что некоторым не нравится сила, которую проявляет наша команда, и тот темп, который мы набрали. Вы сами видели весь тот беспредел, который сегодня произошел. Надеюсь, найдутся мужчины в компетентных организациях и органах, которые дадут оценку тому, что происходило. Настоящую оценку.

- Имеете в виду только один эпизод — со вторым голом "Шахтера"?

- Этот эпизод спровоцировал кучу непонятных карточек. Думаю, если пересмотрят оценку [эпизода] и арбитр, и компетентные органы — они должны немного пересмотреть и свои решения. И это будет справедливо. Хотя бы в таком виде.
Прессбол
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