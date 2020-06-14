Хацкевич о расставании с Ротором: «У меня нет такой информации»





«У меня нет такой информации, о которой идет речь, я без понятия. Я нахожусь в Волгограде, 19 июня команда должна собраться, чтобы начать подготовку к новому сезону.





Мы планировали встречу с генеральным директором, чтобы обсудить наши дальнейшие планы».





Напомним, Хацкевич возглавил Ротор в декабре прошлого года. При нем волгоградцы занимали первое место в ФНЛ на момент досрочного завершения сезона, вследствие чего добились выхода в Премьер-лигу.