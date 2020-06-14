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Директор "Першага Рэгiёна": на выезды ездим на бусике. Полузащитник работает маршрутчиком

Директор "Першага Рэгiёна" (Д3) Кирилл Кудей рассказал о выездах команды в эпоху пандемии коронавируса.



"Мы на выезды ездим на бусике. Наш полузащитник Игорь Новик работает маршрутчиком. Мы у его хозяина арендуем бус — и Игорь нас везет на игры. Пока выезжали в Минск, Пинск, Зельву и Столбцы. В Столбцы вообще удачно успели, еще до того, как там стало все сложно с коронавирусом. Но на фоне пандемии выступать тяжело. У всех же семьи. Жены, мамы, бывает, не отпускают на игру. Говорят: "Эй, ребята, коронавирус, куда вы едете?" Из 30 человек в заявке человек восемь еще ни разу не участвовали ни в играх, ни в тренировках: опасаются вируса", цитирует Кудея tut.by.

Перед началом сезона в соцсетях клуба опубликовали сообщение о продаже абонементов за 25 рублей. 80% дохода футболисты пообещали направить медикам, которые работают с COVID-пациентами. Еще 10% пойдут в копилку строительства клубной детской футбольной школы. Остальным закроют маленькую часть расходов на выступление во второй лиге.
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