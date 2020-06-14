Юрий Пудышев: «Это казалось, что мы пили многo»
Экс-футболист минского «Динамо» Юрий Пудышев рассказал в передаче «Макаенка, 9» на телеканале «Беларусь 1» о том, как во время игровой карьеры проводил время вне футбола.
Фото: Sportarena.by
«Это казалось, что мы пили много. Там я был, Валера Мельников и Витя Шишкин. Мы втроем ходили – а казалось, что вся команда пьет. Да, мы выпивали. Шампусика там. Из вазы. Меня наш знаменитый «Песняр» научил, Демешко, ударник: «Кладешь в вазу мороженого, наливаешь несколько бутылок шампанского – и молоти, и молоти!». И все. Я не знаю, что там дальше было. Но нормально.
Мулявин молодец тоже. Мы сидели в ресторане – он зашел, говорит: «Ящик шампанского». Опять же шампанское. «А счас, – говорит, – красные гулять будут», – сказал Пудышев.
11:51 14/06/2020
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