















При этом победительница ЧЕ и ЧМ, а также бронзовая призерка Пекина-2008 (эта награда все еще у нее) стала чаще попадать в поле нашего внимания по другим поводам. Например, она публично раскритиковала решение белорусских властей о проведении парада на 9 мая в разгар пандемии коронавируса.





У белорусской чемпионки и Лукашенко разные взгляды на проведение парада 9 мая. Чья позиция вам ближе?





В конце мая Надежда высказалась и по другой животрепещущей теме – грядущим выборам. В частности, поделилась мнением об альтернативных кандидатах.





Остапчук: «Бабарико и Цепкало? Сначала почитаю, что люди предложат, то есть их программы, потом послушаю их интервью – и дам объяснения. Для меня это новые люди»





Но кажется, что позиция Остапчук как минимум по Виктору Бабарико прояснилась еще до обнародования его программы. Дело в том, что Надежда засветилась на пикете по сбору подписей за этого кандидата. Кадр со спортсменкой, которая, кажется, собирается оставить свою подпись, был опубликован в сторис официального инстаграма Бабарико.





Бывший банк Бабарико заблокировал популярный краудфандинг. Там фаны БАТЭ помогли медикам, а детской школе собрали на полгода жизни







