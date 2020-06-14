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Фотофакт: бронзовая чемпионка Пекина на пикете по сбору подписей. И не за Лукашенко

Мы уже довольно давно не видели Надежду Остапчук в секторе для метания ядра – белорусская спортсменка после золота на Олимпиаде-2012 в Лондоне провалила допинг-тест и была дисквалифицирована. Временной срок бана уже истек, и 39-летняя Остапчук могла бы вернуться в спорт, но есть одна преграда – ей нужно вернуть внушительную сумму призовых (около 300 тысяч долларов).





При этом победительница ЧЕ и ЧМ, а также бронзовая призерка Пекина-2008 (эта награда все еще у нее) стала чаще попадать в поле нашего внимания по другим поводам. Например, она публично раскритиковала решение белорусских властей о проведении парада на 9 мая в разгар пандемии коронавируса.

У белорусской чемпионки и Лукашенко разные взгляды на проведение парада 9 мая. Чья позиция вам ближе?

В конце мая Надежда высказалась и по другой животрепещущей теме – грядущим выборам. В частности, поделилась мнением об альтернативных кандидатах.

Остапчук: «Бабарико и Цепкало? Сначала почитаю, что люди предложат, то есть их программы, потом послушаю их интервью – и дам объяснения. Для меня это новые люди»

Но кажется, что позиция Остапчук как минимум по Виктору Бабарико прояснилась еще до обнародования его программы. Дело в том, что Надежда засветилась на пикете по сбору подписей за этого кандидата. Кадр со спортсменкой, которая, кажется, собирается оставить свою подпись, был опубликован в сторис официального инстаграма Бабарико.

Бывший банк Бабарико заблокировал популярный краудфандинг. Там фаны БАТЭ помогли медикам, а детской школе собрали на полгода жизни
Tribuna
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