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«Насчитал на фото из победной раздевалки сборной семь гродненских хоккеистов». Директор «Немана» ответил Михаилу Захарову

Сергей Ковальчук аргументирует свою позицию.

«Насчитал на фото из победной раздевалки сборной семь гродненских хоккеистов». Директор «Немана» ответил Михаилу Захарову
- Сергей Владимирович, недавно на сайте федерации хоккея вышло интервью главного тренера национальной сборной, вы его читали?

- Да, читал.

- Вы согласны с Михаилом Михайловичем?

- Конечно! У сборной должна быть своя раздевалка на достойной арене.

- Да, но я не об этом:)

- Да, и я понимаю, что вы не об этом. Критика Михаила Михайловича безосновательна, в тот момент им руководили эмоции. До этого интервью мы дважды разговаривали по телефону и этот вопрос он не поднимал.

- Тогда почему мне пришлось практически уговаривать вас на этот интервью?

- Не хочется тратить силы и время на лишние разговоры. Я уважаю Михаила Михайловича и его мнение, но не стоит обобщать и передергивать факты.

- Что за письмо, о котором упомянул Михаил Захаров?

- Мы предложили внеси некоторые изменения в регламент розыгрыша Кубка Республики Беларусь (Кубка Руслана Салея), и с данной инициативой обратились в федерацию хоккея, откуда и получили одобрение на проведения опроса среди всех клубов нашего чемпионата. И это абсолютно нормальная практика, когда перед утверждением регламента тот или иной клуб вносит свои предложения (прим. – регламент проведения Кубка принимался только на сезон 2019-2020).

- Но ведь год назад со своим предложением выступала и «Юность», попросив увеличить количество легионеров на период выступления в Лиге чемпионов.

- Я об этом не говорил, но, видимо, так и было.

- То есть «Неман» не пытается изменить действующий регламент?

- Нет! Мы предлагаем внести изменения в регламент проведения розыгрыша Кубка Республики Беларусь (Кубка Руслана Салея) сезона 2020-2021.

- Расскажите подробнее, что предлагает клуб?

- Я не совсем уверен, что мы можем обсуждать эту тему до принятия федерацией какого-то решения, но раз уже заговорили об этом, то мы предложили убрать пункты о заявке на матч четырех молодых хоккеистах (2001 года рождения и младше) и лимите на игроков старше 28 лет.

- Если я правильно понимаю, то «Неман» предложил всем командам в матчах Кубка продолжить просмотр хоккеистов, и в тоже время сделать турнир более зрелищным?

- Совершенно верно. На наш взгляд, данные изменения пойдут только на пользу турниру. К тому же они позволят тренерам провести более качественную селекционную работу. В нынешнее время не аждый клуб может себе позволить ошибиться при подборе игроков, и уж тем более не все готовы заниматься натурализацией, причем сразу нескольких хоккеистов.

- А как же молодые игроки?

- Они свой шанс получат, однозначно! Тем более, что в чемпионате требование по молодым хоккеистам будет действовать. Как и по возрастным, к слову.

- Что скажете о высказываниях на тему слабой хоккейной школы и об обеспокоенности главного тренера национальной сборной о немногочисленном гродненском десанте в главной команде страны?

- Школа – это интересная тема. Кто бы что не говорил, но она живет, работает и обеспечена всем необходимым. В первую очередь, квалифицированным тренерским штабом, во-вторых, необходимым инвентарем и в-третьих, отличными хоккейными площадками.

Не скрою, что существует проблема с оттоком наших воспитанников, причем по всем возрастам. За предыдущие пять лет из Гродно уехали 18 перспективных молодых ребят, и половина из них в Минск. Такая проблема существует во многих хоккейных школах. И тут можно много и долго рассуждать, потому что сюда вмешивается родительский фактор, но предлагаю вернуться к этой теме в следующий раз.

В одной из статей на портале hockey.by (прим. - Сборная Беларуси в сезоне-2019/20: 37 игроков, 8 дебютантов, 3 капитана, недоигранный матч от 11 июня) на глаза попалась фотография из победной раздевалки, на которой Михаил Михайлович держит палец вверх. Так вот я там насчитал семь гродненских хоккеистов (прим. – Дмитрий Амброжейчик, Андрей Белевич, Сергей Боголейша, Павел Боярчук, Александр и Сергей Малявко, Михаил Стефанович) и это, не считая двух игроков (прим. – Евгений Лисовец и Артур Гаврус), о которых упомянул главный тренер в том самом интервью.
Неман
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