Артем Милевский: Несмачный стал иеговистом





«Когда мы были молодыми, Несмачный все время с нами был. Мы подтягивались к нему за столик, рюмочку-другую, в казино. У него кожанка такая крутая была, машина запредельная. Серьезно он выступал.





Но в один день все это изменилось. Он присоединился к религиозной организации «Свидетели Иеговы». Они не отмечают праздники, не выпивают. В один прекрасный момент он изменился. Никто не понимал, что с Андрюхой. Что не праздник – «Нет, нет, нет. Меня не трогайте, не поздравляйте».





Как-то Юрий Семин перед тренировкой поздравил его с днем ​​рождения, а он такой: «Нет, Юрий Палыч, меня не надо поздравлять. Мы праздники не отмечаем». А Семин: «Андрюша, что с тобой случилось?». И все, Несмачный отошел от нас в сторону, а Семин начал тренировку.





Осуждать Несмачного нельзя, это его выбор. Сейчас он живет своей жизнью, нормально выглядит», – сказал Милевский.



