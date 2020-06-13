+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Артем Милевский: Несмачный стал иеговистом

Экс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о бывшем одноклубнике Андрее Несмачном.


«Когда мы были молодыми, Несмачный все время с нами был. Мы подтягивались к нему за столик, рюмочку-другую, в казино. У него кожанка такая крутая была, машина запредельная. Серьезно он выступал.

Но в один день все это изменилось. Он присоединился к религиозной организации «Свидетели Иеговы». Они не отмечают праздники, не выпивают. В один прекрасный момент он изменился. Никто не понимал, что с Андрюхой. Что не праздник – «Нет, нет, нет. Меня не трогайте, не поздравляйте».

Как-то Юрий Семин перед тренировкой поздравил его с днем ​​рождения, а он такой: «Нет, Юрий Палыч, меня не надо поздравлять. Мы праздники не отмечаем». А Семин: «Андрюша, что с тобой случилось?». И все, Несмачный отошел от нас в сторону, а Семин начал тренировку.

Осуждать Несмачного нельзя, это его выбор. Сейчас он живет своей жизнью, нормально выглядит», – сказал Милевский.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО УЙДЁТ. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru