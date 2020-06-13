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Главный тренер "Барселоны" рассказал о состоянии Месси

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о состоянии аргентинского нападающего и капитана команды Лионеля Месси, передает Gazeta.Ru со ссылкой на Marca.



До этого в СМИ появилась информация о том, что форвард работает не в общей группе команды, а по индивидуальному плану из-за повреждения четырехглавой мышцы правой ноги.

"Месси в полном порядке, хорошо себя чувствует. Я не вижу никаких проблем, которые могут помешать ему сыграть", - заявил специалист.

Матч "Барселона" - "Мальорка" пройдет сегодня, 13 июня. 
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