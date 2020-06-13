Главный тренер "Барселоны" рассказал о состоянии Месси









До этого в СМИ появилась информация о том, что форвард работает не в общей группе команды, а по индивидуальному плану из-за повреждения четырехглавой мышцы правой ноги.





"Месси в полном порядке, хорошо себя чувствует. Я не вижу никаких проблем, которые могут помешать ему сыграть", - заявил специалист.





Матч "Барселона" - "Мальорка" пройдет сегодня, 13 июня.