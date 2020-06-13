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Владимир Геворкян: «Я, наверное, думаю, что должна власть сменяться»

Тренер польского клуба «Подлясье» из Бяла-Подляски, экс-главный тренер брестского «Динамо» Владимир Геворкян порассуждал о предстоящих президентских выборах в Беларуси.



– Следите за предвыборной гонкой?

– Слежу потихонечку, смотрю какая-то активная борьба идет не на шутку.

– Импонирует ли кто-то?

– Я в политику не вмешиваюсь. Просто шел по городу и видел, как там подписи эти собирают – такого я раньше не встречал. Может, не по тем улицам ходил.

– И как вам такая активность?

– Знаете, открытость – это всегда хорошо, если от нее негатив не происходит. Знаете, чтобы не было стравливания с разных сторон, чтобы нас не довели до ненужной кровопролитной борьбы. Со всех сторон хватает страстей, а еще и тут нас как бы так заряжают. Поэтому, чем ближе к выборам, тем больше, наверное, борьба будет остреть.

– Вы тренировали и тренируете в Польше. Как вам альтернативные кандидаты: Цепкало и Бабарико? Похожи на европейских политиков?

– Они (польские журналисты – Прим.) хотели у меня спросить, что там, как у нас, но я сказал, что я вне политики. Не собираюсь туда влазить и не хочу. Не слежу за их политикой. Не хочу разговаривать на эту тему с ними и не с ними. Потому что там, сказав такую правду, тоже можешь попасть под жернова, а еще тяжелей человеку из чужой страны. Там и так своей работы хватает, а еще в эту политику лезть – тоже мало не покажется.

Так и здесь. Меня здесь нет, я приехал сюда, скоро уеду. Вижу, что стоят очереди, записываются, но я не подхожу и не спрашиваю: а чего вы за этого, а чего не за того кандидата?

Раньше, когда Лукашенко только начинал, то было много альтернативных фигур. А последнее время, как правило, их не было, можно так сказать. Так номинально числились. А сейчас активно включились и блогеры, и кого там только нет. Самое главное, чтобы не было случайных людей. Если ты никогда не занимался ни политикой, ни экономикой – и ты тут пробиваешься во власть, ни имея никакого опыта. А какой с тобой штаб придет тогда, например, если выиграешь? Вот Зеленский же выиграл. Как бы там ни было, ну надеялись, все-таки наша тоже славянская страна, как мы говорим братья и т.д.: на предвыборной кампании говорил что? За это и проголосовали. Ничего за этот год не сделал, только страна за этот год еще хуже стала. Не знаю, я в этом не разбираюсь. Но я общаюсь с нашими украинскими друзьями, коллегами. И то, что творится у нас... Дай бог, а вдруг у нас тоже этот блогер выиграет, и что тогда?

Поэтому просто так оговорить о политике, высказать свою точку зрения мы с вами на кухне можем – это ни на что не повлияет: нравится, не нравится, что должно быть, что не должно быть.

Я, наверное, думаю, что должна власть сменяться. Все-таки свежая кровь есть свежая кровь, но что за этой кровью стоять будет?

–  Но ведь у Цепкало и Бабрико большой опыт на руководящих должностях, а также есть команды. То есть есть на кого страну оставить.

– Может быть, я еще раз говорю: я не политик. Не хочу туда вмешиваться.

– Как думаете, есть ли у кого-нибудь из них гипотетические шансы победить?

– Я думаю, что очень сложно. Я думаю, что технологию включат. Чем ближе будут выборы, тем более будут сложны технологии и, скорее всего, у нас все так и останется, – сказал Геворкян.
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