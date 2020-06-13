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Игрок "Городеи": нам не платят совсем уже

Рулевой "Городеи" Олег Радушко после виктории в матче 13-го тура чемпионата страны против "Слуцка" констатировал, что финансовая ситуация в клубе плачевная.

- Хочу сказать, что у нас положение похуже, чем в "Слуцке". Мы настраиваем ребят. Мы помним, что это дерби, и дерби никто не отменял. Мы были заряжены, наверное, не на 100%, а на 200% или на 300%. Я видел, что ребята хотят победить. Я думаю, что результат справедливый, потому что у нас были еще моменты, которые мы не реализовали. Поздравляю свою команду с победой. Они на самом деле мужики. Никаких у нас проблем в команде нету, кроме тех, о которых я сказал в финансовом плане. Нам не платят совсем уже, но мы терпим, живем и еще побеждаем. Спасибо команде.
Прессбол
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