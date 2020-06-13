Впервые за 140 лет директором US Open стала женщина

РИА Новости









Алластер сменила на этом посту Дэвида Брюэра, который руководил US Open последние восемь лет и подал в отставку в прошлом году. Интересно, что она стала первой женщиной за 140-летнюю историю турнира, которая заняла эту должность.





Алластер будет отвечать за все аспекты проведения US Open, включая отношения со спортсменами, судейство и планирование матчей.





С 2009 по 2015 год Алластер была председателем тура и генеральным директором WTA.





Напомним, US Open-2020 должен пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Ранее Алластер заявила, что на фоне пандемии коронавируса организаторы рассматривают разные варианты проведения турнира, а также готовы прислушаться к просьбам спортсменов.





Накануне стало известно, что сербский теннисист Новак Джокович может пропустить турнир.