Впервые за 140 лет директором US Open стала женщина
Исполнительный директор Ассоциации тенниса США (USTA) Стейси Алластер стала директором US Open (Открытый чемпионат США по теннису), сообщается на сайте турнира.
РИА Новости
Алластер сменила на этом посту Дэвида Брюэра, который руководил US Open последние восемь лет и подал в отставку в прошлом году. Интересно, что она стала первой женщиной за 140-летнюю историю турнира, которая заняла эту должность.
Алластер будет отвечать за все аспекты проведения US Open, включая отношения со спортсменами, судейство и планирование матчей.
С 2009 по 2015 год Алластер была председателем тура и генеральным директором WTA.
Напомним, US Open-2020 должен пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Ранее Алластер заявила, что на фоне пандемии коронавируса организаторы рассматривают разные варианты проведения турнира, а также готовы прислушаться к просьбам спортсменов.
Накануне стало известно, что сербский теннисист Новак Джокович может пропустить турнир.
08:12 13/06/2020
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