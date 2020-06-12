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Нидерландские ученые доказали, что на поле Месси в два раза лучше Роналду

Нидерландская информационная компания SciSports совместо с Левенским университетом в Бельгии провела исследование игровых качеств нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду


Как сообщает "Чемпионат", по результатам анализа выяснилось, что в игре аргентинец в два раза превосходит португальца. Исследование определяет так называемую ценность действий на основе оценки возможностей, которая базируется на всевозможных параметрах игры.

Конкретно оцениваются все действия, которые производит футболист в ходе игры, и его влияние на результат встречи. При этом оценивался период между 2013 и 2016 годами, что теоретически должно было сыграть против Месси, поскольку Роналду в этот период добился наибольшей результативности.


Результат Лионеля составил 1,21 против 0,61 у Криштиану. Исследование показало, что Месси производит больше действий с мячом, создает больше моментов, а также оказывает большее влияние на результат матча, чем Роналду.
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