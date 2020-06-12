











В «Витязе» и минском «Динамо» деньги не выплачены за февраль, март и апрель, сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей».





Ранее сообщалось, что минское «Динамо» остается в КХЛ, но если не будет увеличения помощи от «Беларуськалия», то «зубрам» будет сложно дотянуться до пола зарплат (4,25 млн долларов).