У минского «Динамо» сохраняется трехмесячный долг по зарплатам игрокам
У двух клубов КХЛ сохраняются трехмесячные долги по зарплатам игрокам.
В «Витязе» и минском «Динамо» деньги не выплачены за февраль, март и апрель, сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей».
Ранее сообщалось, что минское «Динамо» остается в КХЛ, но если не будет увеличения помощи от «Беларуськалия», то «зубрам» будет сложно дотянуться до пола зарплат (4,25 млн долларов).
12:33 12/06/2020
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