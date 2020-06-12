Майк Тайсон отказался от миллионов долларов за кулачный поединок с бойцом ММА
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, американец Майк Тайсон отказался от 18 000 000 долларов за поединок по правилам кулачного боя с бойцом смешанных единоборств Вандерлеем Силвой.
Как передает ТАСС, об этом сообщает бразильский телеканал Globo.
Тайсон получил предложение провести поединок с 43-летним бразильцем от Bare Knuckle Fighting Championship (американский промоушен, организующий чемпионат по кулачным боям). Тренер Рафаэль Кордейро, который принимает участие в подготовке Тайсона к возвращению на ринг, отметил, что американец примет участие только в боксерском поединке.
В конце апреля 53-летний Тайсон заявил, что намерен вернуться на ринг. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду.
Вандерлей Силва является чемпионом японского промоушена Pride и победителем Гран-при Pride в средней весовой категории.
09:12 12/06/2020
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