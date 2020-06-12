



В этом году в нем приняли участие 95 спортивных журналистов, которые называли свои версии троек наиболее достойных кандидатов в порядке убывания их значимости. Подсчет голосов проводился по следующей схеме: за первое место присуждались 3 очка, за второе — 2, за третье — 1. В этом году также было решено расширить круг опрашиваемых и включить в итоги плебисцита мнение пользователей pressball.by.





Победителем стал ныне главный тренер ярославского "Локомотива" Андрей Скабелка. В КХЛ он второй год подряд привел "Барыс" к первенству в дивизионе Аркадия Чернышева по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф вновь достиг стадии четвертьфинала. Но если в прошлом году "Барыс" уступил в серии "Авангарду", то нынче должен был сразиться с "Сибирью". Однако по известным причинам теперь уже две бывшие команды Скабелки так и не встретились в Кубке Гагарина. Успех во главе "Барыса" и предопределил победу Скабелки в опросе, причем с большим отрывом. Хотя на втором фронте работы в сборной Казахстана минчанина подстерегла неудача: ведомая им команда не смогла пробиться в финальный этап отбора на Олимпиаду-2022 в Пекине, уступив на своем льду в Нур-Султане путевку сборной Польши. Впоследствии Скабелка отказался от совмещения постов, что и послужило главной причиной смены клубной прописки.





Для 49-летнего специалиста это уже третья победа в референдуме за последние пять лет. Он признавался лучшим также в 2016 и 2019 годах. По количеству титулов Скабелка догнал Михаила Захарова (2004, 2005, 2010) и Глена Хэнлона (2006, 2009, 2014).





На втором месте коуч "Юности" Александр Макрицкий, "бронзу" поделили принявший "Сочи" по ходу сезона Александр Андриевский и заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов, выведший московское "Динамо" в четвертьфинал Кубка Гагарина.



