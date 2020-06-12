+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Милевский: "За политику не будем говорить. Нам запрещено"

11 июня нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский провел стрим с российским блогером Евгением Савиным "КраСава".

Россиянин предложил заключить пари на худшую историю. Одним из наказаний для уроженца Минска станет задание написать комментарий в инстаграм-аккаунте семи людей, среди которых глава Чечни Рамзан Кадыров и сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай Лукашенко.

- А можно поменять Лукашенко? Есть другой вариант, брат? Я так-то на шесть вариантов согласен.

- Перед тем, как выйти в эфир, у тебя была реклама букмекеров. Я тоже связан с ними. Давай спросим у Николая, кто выиграет выборы 9 августа — на кого ставить? Как будто ты не знаешь, кто победит. Как будто и он не знает. Давай серьезно. За политику не будем говорить. Нам запрещено.

- Молчим. У меня семья в Беларуси. Хочу, чтобы вернулись, — отметил Савин.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО УЙДЁТ. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады
Владимир Подгол
Смертоносные пророчества Властелина судеб


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru