Милевский: "За политику не будем говорить. Нам запрещено"

Россиянин предложил заключить пари на худшую историю. Одним из наказаний для уроженца Минска станет задание написать комментарий в инстаграм-аккаунте семи людей, среди которых глава Чечни Рамзан Кадыров и сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай Лукашенко.





- А можно поменять Лукашенко? Есть другой вариант, брат? Я так-то на шесть вариантов согласен.





- Перед тем, как выйти в эфир, у тебя была реклама букмекеров. Я тоже связан с ними. Давай спросим у Николая, кто выиграет выборы 9 августа — на кого ставить? Как будто ты не знаешь, кто победит. Как будто и он не знает. Давай серьезно. За политику не будем говорить. Нам запрещено.





- Молчим. У меня семья в Беларуси. Хочу, чтобы вернулись, — отметил Савин.



