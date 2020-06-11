Соответсвующее соглашение между клубами заключено сроком на один год.





В 2009 году Бацула стал футболистом полтавской «Ворсклы», однако за основной состав зелено-белых не сыграл ни одного матча. На правах аренды выступал за родной клуб «Кремень» до лета 2014-го года, после чего перешел в кировоградскую «Звезду», в составе которой выступал до лета 2017-го года. В составе этого клуба провел 87 матчей, в которых набрал 23 результативных балла (9+14). В стане красно-желтых выступал вместе с Дмитрием Билоногом.









В июле 2017-го года стал футболистом «Александрии», где выступал на протяжении одного сезона. В стане желто-черных провел 32 матча, набрал три результативных балла (1+2). Играл в плей-офф Лиги Европы против борисовского БАТЭ.





В августе 2018-го перешел в «Кортрейк», где выступал до сих пор. В стане бельгийцев отыграл 29 матчей, набралтри результативных балла (1+2).





В составе минского «Динамо» будет выступать под 29-м номером.



