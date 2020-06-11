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Совсем незначительная. О финансовой выгоде от продажи телеправ на спортивные состязания

Зампред АБФФ Ботников: «Выгода от продажи телеправ оказалась незначительной. Это ответ тем, кто любит говорить о том, что мы должны зарабатывать миллионы»

Заместитель председателя АБФФ, а также председатель комитета федерации по спортивным сооружениям и обеспечению безопасности на аренах Михаил Ботников рассказал о финансовой выгоде, которую смогла извлечь федерация от продажи телеправ во время пандемии коронавируса, пишет by.tribuna.com

– То, что белорусский футбол оказался в центре внимания, позволило решить хотя бы часть существующих проблем?

– Финансовая выгода для АБФФ оказалась незначительной. Деньги мы намерены направить на развитие футбола в стране. Это ответ тем, кто любит говорить о том, что мы должны зарабатывать миллионы на телеправах.


Жизнь показала: это не так. Белорусский чемпионат пока не стоит столько же, как английская Премьер-лига или итальянская Серия А. С предложением оказать финансовую помощь в развитии инфраструктуры к нам также никто не обращался, но такие планы, конечно, есть. Сначала мы собираемся обеспечить полями города-стотысячники, после будем двигаться в более мелкие населенные пункты. Я в первую очередь говорю о реконструкции существующих стадионов. Там уже есть поля, занимаются дети, но условия требуют улучшения. 

– Помнится, идею строительства стадиона вынашивали в Бресте. Сейчас тот проект заглох?

– Насколько я знаю, от этого проекта в Бресте не отказались, но он находится на стадии проработки деталей. Нужно выбрать место, найти инвестора. Важно понимать, что одно дело — громкие заявления, совсем другое — реализация планов на практике.

Обычно между этими этапами проходит большой промежуток времени. Поэтому и АБФФ сегодня не берется говорить о том, что в каждом агрогородке страны появится свое футбольное поле. Очевидно, что хорошая инфраструктура напрямую влияет на появление в стране топовых игроков, но это не происходит по щелчку, – сказал Ботников.
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