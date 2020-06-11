Заместитель председателя АБФФ, а также председатель комитета федерации по спортивным сооружениям и обеспечению безопасности на аренах Михаил Ботников рассказал о финансовой выгоде, которую смогла извлечь федерация от продажи телеправ во время пандемии коронавируса, пишет by.tribuna.com





– То, что белорусский футбол оказался в центре внимания, позволило решить хотя бы часть существующих проблем?





– Финансовая выгода для АБФФ оказалась незначительной. Деньги мы намерены направить на развитие футбола в стране. Это ответ тем, кто любит говорить о том, что мы должны зарабатывать миллионы на телеправах.









Жизнь показала: это не так. Белорусский чемпионат пока не стоит столько же, как английская Премьер-лига или итальянская Серия А. С предложением оказать финансовую помощь в развитии инфраструктуры к нам также никто не обращался, но такие планы, конечно, есть. Сначала мы собираемся обеспечить полями города-стотысячники, после будем двигаться в более мелкие населенные пункты. Я в первую очередь говорю о реконструкции существующих стадионов. Там уже есть поля, занимаются дети, но условия требуют улучшения.





– Помнится, идею строительства стадиона вынашивали в Бресте. Сейчас тот проект заглох?





– Насколько я знаю, от этого проекта в Бресте не отказались, но он находится на стадии проработки деталей. Нужно выбрать место, найти инвестора. Важно понимать, что одно дело — громкие заявления, совсем другое — реализация планов на практике.





Обычно между этими этапами проходит большой промежуток времени. Поэтому и АБФФ сегодня не берется говорить о том, что в каждом агрогородке страны появится свое футбольное поле. Очевидно, что хорошая инфраструктура напрямую влияет на появление в стране топовых игроков, но это не происходит по щелчку, – сказал Ботников.



