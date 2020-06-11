В январе 2020 года немецкий журналист Хайо Зеппельт выпустил фильм, в котором экс-глава IWF Тамаш Аян обвинялся в коррупции и сокрытии допинга. В апреле Аян ушел в отставку.





На прошлой неделе канадский юрист Ричард Макларен завершил независимое расследование в отношении нарушений в IWF. Он выяснил, что IWF скрыла как минимум 40 положительных допинг-тестов спортсменов из разных стран, чтобы эти атлеты смогли выступить на чемпионатах мира и завоевать там медали.





«Мы глубоко обеспокоены и шокированы этим докладом и масштабом отраженных в нем нарушений в антидопинговой работе и управлении.





Мы четко дали понять, что в зависимости от результатов выводов надзорной комиссии IWF мы оставляем за собой право на самые далеко идущие меры, вплоть до возможного исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр. Официальные лица, причастные к расследованию, не будут участвовать в обсуждении подготовки к Играм-2020 в Токио.





Сейчас мы полностью поддерживаем новое руководство IWF, которое реформирует систему управления, а также делает антидопинговую систему полностью независимой от федерации. Основные шаги уже сделаны», – отметил Бах.