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Тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпийских игр из-за коррупции и сокрытия допинга в IWF

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпийских игр из-за коррупции и антидопинговых нарушений Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпийских игр из-за коррупции и сокрытия допинга в IWF
В январе 2020 года немецкий журналист Хайо Зеппельт выпустил фильм, в котором экс-глава IWF Тамаш Аян обвинялся в коррупции и сокрытии допинга. В апреле Аян ушел в отставку.

На прошлой неделе канадский юрист Ричард Макларен завершил независимое расследование в отношении нарушений в IWF. Он выяснил, что IWF скрыла как минимум 40 положительных допинг-тестов спортсменов из разных стран, чтобы эти атлеты смогли выступить на чемпионатах мира и завоевать там медали.

«Мы глубоко обеспокоены и шокированы этим докладом и масштабом отраженных в нем нарушений в антидопинговой работе и управлении.

Мы четко дали понять, что в зависимости от результатов выводов надзорной комиссии IWF мы оставляем за собой право на самые далеко идущие меры, вплоть до возможного исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр. Официальные лица, причастные к расследованию, не будут участвовать в обсуждении подготовки к Играм-2020 в Токио.

Сейчас мы полностью поддерживаем новое руководство IWF, которое реформирует систему управления, а также делает антидопинговую систему полностью независимой от федерации. Основные шаги уже сделаны», – отметил Бах.
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